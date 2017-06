VIDEO: Henry Knight – Teach Me

Let Me Love You Skales ft. Phyno 3:49

It's Not a Lie D'Banj ft. Wande Coal x HarrySong 3:12

Successful Ice Prince 3:44

Odoyewu (prod. Don Jazzy) Iyanya 4:02

Ekene ft. Kiss Daniel Sugarboy 3:20

Naughty Ride ft. Major Lazer Wizkid 3:12

Running After U Banky W ft. Nonso Amadi

Repete (prod. BabyFresh) Korede Bello 3:28

Popping ft. Odunsi x BOJ SDC 4:00

Hold My Hand 2baba

Ghana Bounce (prod. Studio Magic) Ajebutter22 3:45

Scum ft. Mayorkun Jinmi Abduls 3:29

Ola (prod. Don Jazzy) Reekado Banks 3:41

We Go Party (prod. Mystro) Kcee ft. Olamide 3:13

Particula ft. Nasty C, Ice Prince, Patoranking, Jidenna Major Lazer x DJ Maphorisa

Freaky ft. Wande Coal x Beenie Man Dr Vades 2:54

Until The Dawn (prod. Maleek Berry) Efya 3:14

Jo Disco Bizzouch x L.A.X 3:28

Slow Down ft. D-Black, Joey B, King Promise DJ Breezy

Somebody (prod. Duktor Sett) Efe (BBNaija Winner) 3:16

Gaddemit Ckay ft. Dremo 3:33

Wavy Koker 3:08

Wololo ft. Mampintsha Babes Wodumo

Sofa Kiss Daniel 3:43

Fall (prod. Kiddominant) Davido 4:00

African Bad Gyal (prod. Sarz) Wizkid ft. Chris Brown 3:24

Samantha (prod. Krizbeatz) Tekno 3:50

If To Say Phyno 4:01

On Point (prod. Kenny Wonder) Dammy Krane 3:21

Seri Koko (prod. Young Jonn) Sugarboy 3:23

Focus Humblesmith 3:17

Die For Yuh Whyne Del'B ft. Runtown x Timaya 3:18

Malo Bracket 3:25

Jeje (prod. Studio Magic) Falz

Beautiful BOJ ft. Lady Jay

Skin Tight (Remix) Wizkid x Justine Skye 3:30

Heaven (Susu's Song) Banky W

Wish You Well SoJay 3:30

Don't Odunsi (The Engine) x Nonso Amadi 2:58

My Love ft. Adekunle Gold x Del'B DJ Tunez 3:08

Okay ft. Maleek Berry x Seyi Shay Star.One

Quavo Da Beatfreakz ft. Sneakbo x Moelogo x Afro-B x Sona 3:38

Kini Level Yen Klever Jay ft. Reekado Banks 3:38

Yapa ft. Reekado Banks x CDQ Masterkraft 3:13

Wavy Level (prod. Adey) Olamide 3:43

Need To Know Ycee ft. Seyi Shay 4:00

All For You SoJay 4:03

Coco Juls ft. Odunsi x Santi 3:08

My Story Popcaan x Davido 3:52

Can't Believe Kranium ft. Ty Dolla Sign x Wizkid 3:33

Run Up (Afrosmash Remix) Major Lazer ft. PartyNextDoor, Nicki Minaj, Yung L, Skales, Chopstix 3:25

Good Time J Hus ft. Burna Boy 3:06

London (prod. Mystro) SkiiBii ft. Reekado Banks 3:08

Ase ft. Tiwa Savage x Masterkraft Pepenazi

My Love Wale ft. Major Lazer, Wizkid, Dua Lipa 3:49

Uranyica Neza 3:27

Weekend Vibes (prod. Krizbeatz) Seyi Shay 2:34

One Time (Remix) Lola Rae ft. Patoranking, RDX

Level Yen Reminisce 2:46

Tito Mboweni Cassper Nyovest 4:01

Long Distance (prod. Oteng) Sarkodie ft. Benji 3:59

Caiphus Song AKA

Bad Girl Terry Apala ft. Bisola 3:46

See Me Sometime (prod. Kuvie) E.L 3:43

Koba May D 3:57

Amen (prod. Ozedikus) Yovi 3:21

Lagos at 50 Mystro ft. K1 De Ultimate 3:16

Adebanke (prod. Tiwezi) Oyinkanade 3:47

Your Style (Remix) IB Josh ft. Korede Bello 3:14

Ginger (prod. ATG Musick) Sona 3:38

One Love Atumpan

Rain Drops Donald ft. Tiwa Savage 5:12

Latin Lover Sean Tizzle ft. Dax Mpire 2:56

Iro Nla (prod. Fresh) Dremo 3:52

Rock Your Body (prod. Juls) Burna Boy

Dance Timaya ft. Rudeboy (P-Square) 3:23

Fine Girl Wale ft. Davido x Olamide 4:35

For Life (prod. Krizbeatz) Runtown 3:50

Erima Krizbeatz ft. Davido x Tekno 3:15

Early Juls ft. Maleek Berry x Nonso Amadi 4:02

Greater Things (prod. BabyFresh) Dr SID 3:22

Desire (prod. Mystro) Kcee 3:02

For You (prod. Echo) Skales 3:27

Wan Chop (prod. Don Jazzy) Di'Ja 2:55

My Money (prod. Reinhard) Victoria Kimani

Alone Kiss Daniel 3:11

Las Vegas (Remix) Yonda ft. Burna Boy 3:16

Feeling Bisa Kdei ft. Reekado Banks 3:28

Comsa Del'B x HarrySong 3:41

Umbrella Shatta Wale 3:35

Waka Waka Selebobo ft. Davido 3:26

My Baby Magnom ft. Joey B 3:09

Show Me Harmonize ft. Rich Mavoko 3:23

Ma Girl Toofan ft. Patoranking 3:27

Ella (prod. Ckay) Dice Ailes 3:05

Calling ft. Tion Wayne Kwamz and Flava 2:48

One Call Away Legendury Beatz ft. Maleek Berry

Man Already (prod. Altims) Poe 2:44

Buy The Bar Zoro Ft. Falz 3:29

Stand Out Ice Prince ft. Bre Z

Nobody ft. 50 Cent x T.I Rotimi

Give It To Me (prod. Team Salut) Eugy ft. Ycee 3:49

In My Feelings (Remix) Verse Simmonds ft. Akon, Pitbull, Ayo Jay 4:16

Luv Eh (prod. JayPaul Beatz) DJ Spicey ft. Ceeza Milli x Reekado Banks x Skales 3:34

Let Him Go (prod. Don Jazzy) Korede Bello 3:32

Sometimes I Pray MoeLogo ft. Tiggs Da Author 3:40

Bad ft. Not3s, Kojo Funds, Eugy Juls 4:00

Kololo (I Still Love U) Banky W 3:53

Just Like Dat (Remix) Orezi ft. Vanessa Mdee 3:28

Opoju (freestyle) DJ Spinall x Wizkid 3:38

Irapada 2.0 JuniorBoy ft. 9ice 4:29

Penalty (prod. 2T Boyz) Small Doctor 3:20

Apala New Skool (prod. CitiBoi) Qdot 4:44

BE (prod. Sarz) Tekno 3:46

Love No Go Die (prod. Young Jonn) Olamide 3:30

Double Trouble (prod. Kuvie) Vision DJ ft. Sarkodie x King Promise 4:23

My Chargie (Come Closer Instrumental) Drake x Popcaan 2:47

Ghetto Youth (prod. Sarz) Wizkid 3:40

Nobody Ugly P-Square 4:06

Baby Answer (prod. BabyFresh) Iyanya

Glass House (prod. DJ Coublon) 9ice

I Pray (prod. Spellz) MC Galaxy

Eloko Oyo Fally Ipupa 4:46

Holy Holy 2baba 4:24

Mbozi Za Malwa Bebe Cool x Sauti Sol 3:10

Charliee (prod. Fliptyce) Yemi Alade

Gimme Luv (prod. Pheelz) DJ Spinall ft. Olamide 3:22

Run Away (prod. Spotless) L.A.X 3:09

Omo Dada (Omo Iko) Terry G Papo 4:02

Fine Wine (Wizkid Remix) Yxng Bane ft. Kojo Funds 3:20

I Ain't Playing With You Jaffy Pee 4:08

Jaiye Jaiye (International Version) Wizkid ft. Angel 3:09

Far Away Masterkraft ft. Tekno x Flavour 3:28

Give Dem DJ ECool ft. Danagog x Selasi 3:20

Gobisiqolo Bhizer ft. Busiswa, S.C Gorna, Trigger Bhepepe 5:07

Confession (prod. Kin Dee) Kofi Kinaata

All Over (prod. BabyFresh) Tiwa Savage 3:31

Aduke (prod. RunTinz) Ichaba 3:02

Only Girl (prod. Lekaa Beats) Adekunle Gold x Moelogo 3:30

Bow For You (prod. Don Jazzy) Iyanya

Rotate Ceeza Milli 3:43

Give Me Love (prod. Spellz) Skales ft. Tekno 3:28

Juice (prod. Adey) Ycee ft. Maleek Berry 4:11

Sexy Girls (prod. Spellz) DJ Xclusive ft. Runtown 3:28

GoodTime (prod. Don Jazzy) Korede Bello ft. Bellovers 2:44

Shine Your Light MoeLogo 3:38

Come Closer (prod. Sarz) Wizkid ft. Drake

Beat It Up (prod. BankyOnDBeatz) Santi ft. DJ Yin x Tay 2:36

Fight (prod. Del'B) Mr Eazi ft. Dj Cuppy

Diary Fuse ODG ft. Tiwa Savage 3:02

Alhaji (Can't Hear You Remix) iLLBLiSS ft. Runtown 3:36

Biggy Man (prod. BabyFresh) Reekado Banks ft. Falz 3:22

Social Media Terry Apala 4:12

Grind Olamide ft. Sossick

4AM (prod. Masterkraft) CDQ 3:03

Hale Hale (prod. e-Kelly) Patoranking

Enku Lenu (Eyes On You) Stonebwoy 3:43

We Can (Cover) Shaydee 3:16

Take You Home WillyBang 4:01

Story (prod. LexyFlow) Sona 3:14

Sade (prod. Masterkraft) Mayorkun 3:56

Butterfly (prod. Don Jazzy) Korede Bello 2:59

Yawa (prod. Masterkraft) Tekno 3:56

Vibrate DJ Xclusive ft. Timaya 3:24

Okpeke (prod. Major Bangz) Phyno ft. 2baba x Flavour

One For Me (prod. Popito) Rayce 3:17

Feelings (prod. Young John) Mr Eazi

Adurah (prod. Masterkraft) Vector

Blessing Me (prod. Masterkraft) Banky W 3:54

Kilamity (prod. LuisAMG) Sugarboy ft. Kiss Daniel 4:01

Olohungbo Masterkraft x Ceeza x Ycee x Dice Ailes

Right Here Geko ft. Maleek Berry x Mr Eazi x Eugy

Fool For You (leak) Wizkid 3:02

SnapDatShit (Remix) Dj Maphorisa x K-Ly x Wande Coal 4:05

Your Love ft. Giftty x Ceeza Milli x Dnyra D'tunes 3:55

Do Proper Ike Chuks x Dotman 3:21

Happy Day Oritse Femi

Ghetto Love (prod. Stansteel) Sound Sultan x Daddy Showkey x Marvelous Benji x Danfo Drivers x African China x Baba Fryo 4:46

One Time Emmy Ace 2:35

You Go Love (prod. Laitan Dada) Michael Meme 4:13

Falling (prod. Daka Grant) Beekay 3:46

Sweetest Song Laitan Dada 3:03

Favorite Song (prod. Cobhams) Korede Bello 4:18

Hold On (prod. Don Jazzy) Iyanya 3:10

Short Skirt (prod. Maleek Berry) Mr Eazi ft. Tekno

Stay With Me Lekaa Beats x L.A.X 3:10

Flexin Maleek Berry

We Up (prod. Altims) Dr SID 3:27

Pity 4 Us Timaya 3:24

No Fake Love Lil Kesh 3:36

Okpeke Philkeyz ft. Yemi Alade 3:48

Money ft. Kah-Lo x Mr Eazi x Davido Riton

Cold Water (Refix) DJ Spinall x Cuppy x Killertunes 3:45

Jungle Don Mature Drey Beatz ft. Timaya x Ce'cile 3:44

Soke (freestyle) Wale x Burna Boy 4:16

Baby Boy (prod. Sess) Falz

Lifelines (Ngud freestyle) Poe 2:35

Good Life (prod. Prettyboi Raker) Ms. Jaie 3:02

Ori Re Legendury Beatz ft. Simi 3:08

Sweet Love Wizkid

In The Morning Mr Eazi ft. Big Lean

Maradona (prod. Sarz) Niniola 3:11

Row Ya Boat May D ft. Rock City 4:10

Girlfriend Solidstar ft. Burna Boy

SnapdatshiT DJ Maphorisa ft. K-Ly x Patoranking 3:17

Bibia Be Ye Ye (prod. Killbeatz) Ed Sheeran

Parole (prod. DJ Coublon) Calebin x Tekno 4:18

How Can (prod. Don Jazzy) DNA 3:30

Chop Kiss (prod. Masterkraft) Bracket ft. Flavour 3:40

Oba Crown Terry G Papo 3:36

Letter To Milli (prod. Pheelz) Olamide

Trouble (prod. Xela) BlackMagic ft. Myst

Mistakes Phyno

Festival Bar Davolee

Desire (prod. Higo) Odunsi (The Engine) ft. Funbi x Tay Iwar 4:06

Perfect Woman Faze 4:59

Medicine (prod. Cobhams Asuquo) Timi Dakolo ft. The Yard People 4:02

Ife Dakun GT Da Guitarman 3:54

Empty Cobhams Asuquo 5:26

Soft Masterkraft 2:08

Cash Madame Vanessa Mdee

Carry Go Chief Obi ft. Olamide 4:23

IF (prod. Tekno) Davido 3:55

Do like That (Remix) Korede Bello x Kelly Rowland 3:33

Undercover Lover Legendury Beatz ft. Wizkid x Mugeez

Life Is Eazi (prod. Masterkraft) Mr Eazi ft. Olamide x Phyno

Away P-Square

Dat Way (prod. Mix Masta Garzy) Danagog 3:26

My Woman Dotman 3:38

Pass The Agbara (prod. DJ Mo) Skuki 3:35

Foreign (prod. Sess) Falz x Simi

Woyo (prod. Orbeat) Timaya

Whine Up (prod. Young D) Bunji Garlin 3:08

Wine To The Top Vybz Kartel ft. Wizkid 3:39

Kekwanu (prod. Shizzi) Timaya x Davido 3:35

The Vibe (prod. Young D) Ayo Jay 3:33

Hallelujah Burna Boy

Ojo (prod. Krizbeatz) 9ice

Tonight (Valentine) | prod. ODH Ichaba 2:56

Dear Future Wife Johnny Drille 4:29

Wave (prod. PsychoTune) JiLEX Anderson 3:19

Pain Killer (prod. T-Spize) Sarkodie ft. Runtown

Bad For Me Shaydee ft. Banky W

Heart Beat Legendury Beatz ft. Mr Eazi

Heart Desire BankyOnDBeatz ft. DJ Yin 3:41

Bambi Jidenna

In Love Cynthia Morgan 3:44

Marry You Diamond Platnumz ft. Ne-Yo

Duro Kiss Daniel 3:17

True Doray 3:23

Forget The Night J-Jamani 3:28

Blanket (Aso Ibora) | prod. Blaq Jerzey Styl-Plus 3:53

Mandem Anthem Burna Boy

Samankwe (prod. Dr Amir) HarrySong ft. Timaya 3:33

Attracta (prod. MixtaDimz) Humblesmith 3:44

Tilapia (prod. Del'B) Mr Eazi ft. Medikal 3:11

Bianca (Ojukwu) Zoro 3:38

Konsignment Reminisce 3:04

Chukwu Agozigo Gi (Remix) iLLBLiSS ft. Terry Apala x Lucy Q 3:19

Satisfy (prod. Sammy Gyang) Ice Prince ft. Ikechukwu 3:32

Dide Sean Tizzle ft. Davido 3:34

Your Smile (Cobhams Asuquo) Tjan 3:36

Folashade Praiz 3:13

My Love Chordratic 4:09

Plenty Melody (prod. Mystro) Chidinma 3:11

Sweet Melody Lagbaja 6:20

Tere Tere Toofan 3:27

AGBO E.L 3:41

Banana (prod. Skillis Beatz) Wisa Greid 2:57

Boss Like This Del'B ft. Mr Eazi 3:13

Fall For You (prod. Krizbeatz) B-Red ft. Davido 3:35

Gimme Love Ryan ft. Ceeza 3:43

Apae (prod. Mix Masta Garzy) Bisa Kdei 3:23

Erema (Ohema Refix) Squeeze Tarela 3:31

My Woman My Everything (Remix) Patoranking ft. Machel Montano x Wande Coal x Busy Signal 3:48

Want You (prod. Melvitto) Ayo Jay 3:33

Zaddy Vector

Smile For Me (prod. Oscar) Simi 3:27

Golden Jinmi Abduls 3:23

Air (prod. BabyFresh) Di'Ja

Las Vegas (prod. Fresh) Yonda 2:07

Prayer (prod. Fresh) DMW ft. Mayorkun x Davido 3:36

Ojukokoro DJ Spinall ft. Niniola

Beautiful Night Adekunle Gold 3:59

Wait A Minute (prod. Magik) BOJ ft. Olamide 3:50

Personally Burna Boy x Vybz Kartel 3:20

Wonder Grey C

Bokiniyen (prod. Krizbeatz) Koker 3:51

Sugar N Spice Yemi Alade

Big Daddy L.A.X 3:44

Escobar (prod. Fresh) Dotman ft. Davido 3:27

Bumpa ft. Falz x Ycee DJ Neptune

Ball Properly Sheyman 3:22

Conquer Selebobo ft. Yemi Alade 3:02

Beautiful Lagos Humblesmith 2:50

Ayepo (prod. Phantom) AirBoy 4:06

Shikishiki Mami (prod. Puffy T) Rayce ft. D'banj

Nu Wave Sound Sultan ft. Ceeza Milli x Dre Beat

Baby Boo Oritse Femi

Rihanna Awilo Longomba ft. Yemi Alade 3:32

Dada Omo (prod. DJ Coublon) Sugarboy 3:34

Sons of Anarchy (prod. Pheelz) Olamide ft. Burna Boy x Phyno

Come Closer Drake x Wizkid 3:24

Bounce iLLKEYZ ft. Ceeza Milli x King 2:48

Hello Ice Prince ft. The Fresh Brit x Ava Hovanka

Eko Miami Maleek Berry 3:32

Thank You Sean Tizzle 3:58

Yolo Yolo (prod. DJ Coublon) Seyi Shay 3:27

Wehdone Sir (prod. Sess) Falz 3:05

Spiritual Vector ft. Jesse Jagz

Tumbo Tumbo (prod. Omeiza) Boybreed 3:07

Erekere (prod. Chordratic Beats) Akas 3:54

Tomorrow (Remix) DJ Sawa ft. Mr Eazi x Stonebwoy x MoeLogo 4:28

Lotanna (I Remember) Praiz x Naeto C 2:29

Just Incase Sarkodie x Masterkraft

Somebody (prod. London Boyz) Mark Asari ft. Eugy x Victizzle 4:09

Hurt Nobody (prod. ATG Musick) Sneakbo x Sona 3:17

Jungle Fever ft. Genio x Odunsi Santi (OzzyB) 2:16

Needy (prod. GMK) Bridge (LOS) 3:46

Dirty Diego Adey 3:16

Na Ni X 3 Shaydee

Good Year Zoro ft. Awilo Longomba 3:48

Pass The Aux (Remix) Yung L x Timaya 2:51

Frema (prod. Jake On Da Beatz) Nero 3:18

Bank Alert (G-Version) P-Square ft. Gee Jay

Kevwe Drey Beatz ft. Sound Sultan x Blaq Prince 3:43

Spend (prod. Demsa) JLomah 3:11

Just Like Dat (prod. Dr Amir x Popito) Orezi 3:11

Daddy Yo (prod. Dre Skull) Wizkid ft. Efya

Daniella Whine (Remix) Patoranking x Elephant Man x Konshens 3:55

Silicon (prod. PBanks) Solidstar ft. Timaya 3:01

4 Me Maleek Berry 3:17

Kiss Me (prod. Young Jonn) Kiss Daniel 3:41

Pepper Dem Gang (prod. Young Jonn) Olamide ft. Davolee

I Pray Vector ft. D'Banj

I'm A Fan Phyno ft. Mr Eazi x DeCarlo

Temper (Remix) Skales ft. Burna Boy 3:53

Cover Me (prod. Krizbeatz) Sheyman 3:34

There She Goes Ceeza Milli x BigSick 3:56

Don't Stop DJ Spinall ft. Shaydee x Falz

Far Away Masterkraft ft. Tekno x Flavour 3:30

Sarafina ft. DJ Arafat J. Martins

Medicine (prod. 2JO) W4 3:37

Ladies and Gentlemen (prod. Altims) Reekado Banks 2:57

Gbagbe (prod. Young Jonn) Davoiz 3:06

Lowo Kan (prod. PBanks) DJ Real ft. Olamide 3:31

Situationship ft. AYLO Odunsi 3:26

Amen (prod. Shizzi) Teni 3:36

WAZY Hameed Idowu 3:30

I'm Your Solder PITA 3:38

For You (prod. Mystro) Chidinma 4:01

Carol Medley Ccioma 4:28

Sumtin Tangible this Xmas Chigul 2:51

Christmas Is Here JayWon 4:27

Lagos Christmas Jinmi Abduls 2:19

Xmas Love (prod. P2J) SHiiKANE 4:06

Very Merry SoJay 3:15

Little Drummer Boy Omotayo 3:01

Y'ello Christmas (prod. Pheelz) MoeLoGo 2:45

Merry Christmas Nosa ft. Victoria Kimani 2:40

Keresimesi Chordratic ft. Duwa x LC Beatz 4:02

XmasVaganza Pelli 3:28

Smile ED iZycs ft. Godwyn Guitar 4:32

Duro Morayo 4:25

Holy Ghost Air TY Bello ft. Nathaniel Bassey 9:29

I'll Go ft. Ivlyn Mutua x Noel Nderitu MasterKraft 3:34

Smile Again (prod. Johnny Drille) Cornel 4:31

Chim' Oma Joi Mor ft. Johnny Drille 4:11

Leni (prod. Johnny Drille) Weddy 4:12

Cheap Happiness (prod. Coldflames) Clay 4:06

Akanchawa The Gospel Nation ft. Nosa x Masterkraft 2:53

Omo Wobe Anthem Olamide ft. Burna Boy 3:08

Rara Tekno 3:58

Olowo ft. Davido x Wande Coal DJ Spinall 3:36

Samankwue Dr Amir ft. HarrySong x Timaya 3:22

Higher Higher Ruffcoin ft. Sparkle 3:14

Love You Still Shaydee ft. Flavour

Cheating Zone Patoranking 3:54

Link Up Ycee ft. Reekado Banks 4:11

Can't Hear You iLLBLiSS ft. Runtown

Otishe (prod. Masterkraft) CDQ ft. Gabanabwoy 3:33

ALELE DeeKay ft. MayorKun x Dremo 2:47

Winner Stonebwoy 2:41

Killy Person (freestyle) Reekado Banks

The World Is Yours AKA 4:53

LINIS J. Mulla x Danagog x Dremo 4:44

Allow ft. French Montana Nasty C 3:30

Regular (Remix) Hameed Idowu ft. CDQ 3:37

Wuse II ft. Odunsi Tay Iwar 4:30

Juno Sute 3:16

Radio (prod. Juls) Nonso Amadi 3:10

Chineke Meh Ezi Emela 3:37

Fine Face (freestyle) L.A.X 2:52

Why So Serious Aramide 3:40

Stand (prod. P Banks) Brenda

Ekelebe (prod. Spellz) Chuddy K 3:31

Cool Down Muno 4:05

Ballerz (prod. Maleek Berry) Wande Coal 3:11

Leg Over (prod. e-Kelly) Mr Eazi 3:18

Tonight (prod. Legendury Beatz) R2bees ft. Wizkid 3:31

Orekelewa DJ Jimmy Jatt ft. Davido 4:06

Financial Woman Phyno ft. P-Square

Aba Made Ruffcoin 5:14

Ongba L'Arami OritseFemi

Port Harcourt Girl Duncan Mighty 3:32

Blood On The Dance Floor Drey Beatz ft. Ceeza Milli 3:56

Give You Love Juls ft. L.A.X

Good Love (prod. Nana Rouges) Dj Maphorisa ft. Wizkid 3:06

Baddest Gal (Freestyle) Giftty x Reekado Banks 3:19

Rich ft. SoJay x Phil Ade x Tone P Ice Prince

No Mind Dem (Ice Prince Cover) Ric Hassani 3:09

Rasheeda Acetune 3:34

Uwe'No (prod. Johnny Drille) A'rese

Tinuke Eko Jinmi Abduls 3:35

My Life Adekunle Gold 3:09

Jo (Dance) Niyola ft. Pasuma 4:39

Too Much Money (prod. PEEGh) E.L 3:47

Girlfriend Dammy Krane 3:20

My Girl Ray 3:27

Don Corleone (prod. Mikespro) Eugy 3:52

Drop It (prod. Fliptyce) Emma Nyra 3:35

Talk Minz

Focus (prod. KillerTunes) D'banj

Iskaba Wande Coal x DJ Tunez 3:45

Living Things (prod. Young John) 9ice

Trigger Me (prod. Pbanks) Solidstar ft. Mr Eazi

12 Bang Dremo ft. Davido 3:14

Abulo Phyno

Another Level Jaywon ft. Mr Eazi 4:08

Omidan Terry Apala 3:40

Sweet Like Rihanna Shaydee ft. 2baba

Bose Aramide 2:40

Police Ric Hassani 3:14

Lagos Big Boy Ajebutter22 3:42

Work Mystro 3:25

Plenty Plenty MoeLogo 2:25

Salsa ft. Dj Jimmy Jatt Masterkraft 3:06

Tumbum (prod. Selebobo) Yemi Alade

Kucheza (prod. Dj Maphorisa) Mafikizolo 4:08

Kokoro Rich Mavoko ft. Diamond Platnumz 3:18

Emergency Solidstar 3:02

Mabuza Mabuza (Street Thanksgiving) Zoro 4:43

Shake Your Body Falz x Simi

Return Davido

Chinenye SoJay 3:02

Separate Ways Muno 4:23

My Darling Olawale 3:24

Nuh Let Go Maleek Berry 3:24

Body to Body Burna Boy

Let Me Know Yung6ix ft. Davido 4:36

Pass The Aux (Remix) Yung L ft. Timaya 2:50

Boss Like This Del'B x Mr Eazi 3:40

Temper Skales 3:56

Fallen In Love (prod. Masterkraft) Chidinma 3:45

Get Up ft. Flash Sarz x Dj Tunez 3:20

African Lady BOJ ft. Willy Paul 3:40

Body on Me Grey C 3:46

Adura Elijah (Remix) Jhybo ft. Oritse Femi 4:14

P.T.A Dj Enimoney ft. Olamide x Pheelz 4:07

Life ft. Patoranking Bisa Kdei 3:33

Tere Tere Toofan 3:26

Pour Les Potos Dj Arafat ft. Ariel Sheney 3:24

Abashwe Cassper Nyovest 4:11

BMW ft. Funbi Show Dem Camp 4:27

Akanti (Where is LOS) King Zamir ft. Bridge x BrisB 3:20

Up To Something Iyanya ft. Don Jazzy x Dr SID 3:27

Coolest Kid In Africa Davido ft. Nasty C

Link Up Phyno ft. M.I x Burna Boy

Gucci Ferragamo (prod. Maleek Berry) Yemi Alade 3:58

Slowly ft. Ayo Jay, Nico and Vinz DJ SpinKing 3:42

Nwa Baby (prod. PBanks) Solidstar ft. 2face 3:31

BIKO (prod. Teekay Witty) Lola Rae ft. Davido 4:19

Bounce It (Remix) Mc Galaxy ft. Beniton 4:02

Bacana HarrySong 3:37

Freestyle Oritse Femi

Take Am (Remix) Spotless ft. Olamide 4:10

So Far So Good (prod. Masterkraft) Phyno

Nkechi Turn Up CKay 3:55

Mad Over You (prod. Del'B x HitsOnly) Runtown 3:36

Last Station Stonebwoy ft. Tekno 3:31

Shele Gan Gan (prod. Krizbeatz) Lil Kesh 3:41

One More Time Chordratic 4:18

We Ball (prod. Maleek Berry) Wande Coal 3:19

Smooth Criminal (prod. Boljibeatz) Sammy Davids 3:41

21 Love Rayce 3:47

Shout Out To My Lover Djinee 3:59

Calling Bridge (LOS) 3:26

Gangsta Fear ft. Odunsi Santi (OzzyB) 2:20

Ololufe (Love Story) G6ix 4:07

Afefe Temmie Ovwasa (YBNL Princess) 4:10

Melo Melo (Cover) | prod. Johnny Drille Weddy 3:29

Maga 2 Mugu (prod. KidDominant) Davido ft. Simi

Chemisty (prod. Sess) Falz x Simi

Nurse Alabere Adekunle Gold 3:42

Love You Tire Mayorkun x Mr Eazi 3:02

No Mind Dem Ice Prince ft. Vanessa Mdee

Agogo Bracket ft. Solid Star 4:00

Neva Let U Go Morachi 3:04

Blessing (prod. Team Salut x DJ Juls) Eugy 3:26

Trillions Ice Prince ft. Phyno

Talk Don't Bother Me E.L 3:27

Hustle May D x Akon x Davido 3:30

Rambo (Remix) Blaqbonez ft. Dremo x Vector 4:52

I Don't Fuck With Everybody Phenom ft. Ice Prince x Reminisce 4:12

The Don ft. Khuli Chana x Pound x Gemini Dj Dimplez 4:03

Ghana Girls Lynxxx 4:30

Bubble For Me DJ Spinall x Ceeza 3:36

All The Loving General Pype ft. Burna Boy x Phyno 4:23

Shabba ft. Ayo Jay, Kerwin Dubois x Konshens x Timaya DJ Norie x Young D 3:41

Rewind (prod. BabyFresh) Tiwa Savage 3:08

Baby's Back (prod. DJ Coublon) Yemi Alade

Move (prod. Altims) Reekado Banks ft. Vanessa Mdee 3:49

How Long (prod. Spellz) Davido ft. Tinashe 4:10

Diana (prod. Selebobo/Krisbeatz) Tekno 4:19

Odikwa OK (prod. Masterkraft) CDQ ft. Banky W 3:38

Gbetiti (prod. Masta Garzy) Dammy Krane x Davido x Shatta Wale 3:02

Gbegiri (prod. Young John) Dj Big N ft. Korede Bello, CDQ, Terry Apala 3:32

Ibile (Remix) Lil Kesh ft. Reminisce 4:10

Hundred (100) DJ Spinall ft. Yung L x Sarkodie

Feeling U ft. Ayo Jay, Demarco, Doctor, Tyga KickRaux x Ras Kwame 3:22

More (prod. Del'B) R2bees x Wizkid

Tender (prod. Mystro) Kcee ft. Tekno 3:45

Change (prod. Del'B) Humblesmith 3:38

Legalize Sugarboy 3:12

With You Juls ft. Maleek Berry x Stonebwoy x Eugy

Fr3 Me GuiltyBeatz x Mr Eazi 4:18

Get Through This (prod. Maleek Berry) Mi Casa ft. Yemi Alade 4:04

Sweat (Doin' it Refix) Wizkid 2:58

Skin Tight (Remix) Mr Eazi x Efya x Cobhams 4:10

FeFeeFe E.L 3:28

Wyne Up Your Bumper MagNom ft. Sarkodie x L.A.X 2:54

Twerk For Me Omo Akin ft. Falz 3:04

Follow Me (Oh Nana) Stanley Enow 3:40

Omo Alhaji (Remix) Ycee x DJ Maphorisa 4:12

Hataz Duncan Mighty 3:30

Orobo (prod. Young John) Olamide 4:10

Pino Pino (prod. Benjamz) Phyno

Rora Se (prod. P2J) MoeLogo ft. Adekunle Gold 3:14

For Sure BOJ ft. Simi 3:15

Lost In The World Maleek Berry 3:17

Boshe Nlo (prod. LeriQ) Burna Boy

Afro Lover (Refix) Sean Tizzle x JiLEX Anderson 3:42

Forever Yours (prod. ODH) Morientez ft. Dex Kwasi 3:16

JawonLaya iLLBLiss ft. Reekado Banks x Mr Eazi 4:14

BOOM Jesse Jagz 3:05

Found Da Boi Krishane ft. Wande Coal 3:35

Don't Mind (Cover) Ceeza 3:15

69 ft. Burna Boy x Ikechukwu Praiz 4:07

Skin TIght/ Don't (Cover) Funbi 2:22

Skin Tight (Remix) Mr Eazi ft. Terry G 3:06

OMEGA (prod. Shaker) D-Black ft. Sarkodie x Singlet 4:39

Juu Vanessa Mdee x Jux 3:51

Key To The City (Remix) Tiwa Savage ft. Busy Signal 4:03

Africa ft. Sauti Sol Yemi Alade 3:56

Movie Star Mi Casa x Eddy Kenzo 3:59

CaRo ft. Tekno x Falz Dj Kaywise 3:36

Gbagbe Oshi (prod. Shizzi) Davido

This Kind Luv (prod. Sarz) Patoranking ft. Wizkid 3:48

Let Me Know Maleek Berry 3:05

Jisoro (prod. Fresh) Ichaba ft. Mayorkun 3:03

Call The Police (prod. Mystro) Orezi 3:29

Onyinye Duncan Mighty 4:29

Hookah (Remix) Danagog ft. Burna Boy x Stonebwoy x Davido 3:45

Regards To Your Mumsi Falz ft. Ajebutter22 x Fresh L 3:58

Stay Winning (prod. Team Salut) Wale x Afro B x Sneakbo 3:33

In A Benz (prod. BBK) DJ Consequence ft. Ycee 2:38

I Want U Poe x Spax x Tesh Carter x Saeon x Tec x Mojeed 4:32

Iya Yin Jhybo 2:58

Liberian Girl Meaku 3:03

Follow Me Solo (Remix) 2sec ft. Phyno 3:55

Blessing (prod. Masterkraft) Mr Raw ft. Flavour 3:30

Yallah Bahna Gee ft. Wizkid x Wally Seck 3:27

Ori Mi Naomi Mac ft. Pheelz 3:43

Earth Attack Asikey 3:03

Sowemo (prod. Don Jazzy) Di'Ja

Fa So LaTi Do (prod. LeriQ) Burna Boy 3:02

Love Town (prod. Dr Amir) Patoranking 3:22

Problem (prod. BabyFresh) Reekado Banks 3:05

Thank God (prod. Giggz) Dammy Krane 3:02

Miracle (prod. Ckay) Dice Ailes ft. Lil Kesh 3:50

Sin City (prod. Masterkraft) Kiss Daniel 2:47

Olorunsogo (prod. ID Cabasa) 9ice 3:40

Home ft. Mahotella Queens Mystro 2:46

Kuliko Jana ft. RedFourth Chorus Sauti Sol 5:05

Salome (prod. Lizer) Diamond Platnumz ft. Rayvanny 3:32

Ori Reminisce 3:13

Baby Oku (prod. Altims) Reekado Banks 3:21

Ekelebe J. Martins ft. Ferre Gola 3:26

Kwanga Pamba Awilo Longomba 4:47

Mouvement Patata Dj Arafat 3:37

aH SkiiBii (Remix) SkiiBii ft. Olamide 3:32

Take Over Kwamz and Flava 3:11

CharaCha (prod. Masterkraft) Lynxxx 3:30

Ishe (prod. Pheelz) Lil Kesh 3:57

Girlfriends TE dness ft. MoeLogo 4:40

Bankulize (Remix) Mr Eazi ft. Burna Boy 3:12

Do Like That (prod. Altims) Korede Bello 3:34

U Don't Know Justine Skye ft. Wizkid 3:09

Love My Baby (prod. Don Jazzy) Reekado Banks

Fight For You (prod. Oscar) Adekunle Gold 4:17

Bank Alert P-Square 4:14

Achikolo (prod. Kezyklef) Zoro ft. Phyno 4:08

Special Fi Mi (prod. Gospel) AKA x Patoranking 3:23

Economy (prod. DJ Coublon) 9ice 3:47

Awon Da (Rasaki) L.A.X 3:30

Jigi Jigi (prod. ODH) Niniola 3:43

Flawless (prod. Don Jazzy) Dr SID ft. Korede Bello 3:43

African Lady Sound Sultan ft. Phyno x Flavour 4:00

FunMi Lowo (prod. SizzlePRO) Aramide ft. Sir Dauda 3:15

SnapChat Mc Galaxy ft. Neza x Kelly Pyle x Music Man Ty 4:03

Hit 'n' Run Sean Tizzle ft. Tory Lanez 4:09

Turn Up (New Wave Remix) DJ Jimmy Jatt ft. Flavour x Terry Apala 3:45

Hallelujah (prod. Ikon) Funbi 4:37

Like This ft. Seyi Shay x Big Bad BlackMagic 3:40

Rotate Sketch (prod. OteeBeatz) Mr Eazi 3:26

For You Chuza 3:01

Party 'n' BS Mr K9 3:20

Bullet Morell ft. M.I 4:17

Shayo (prod. Killertunes) Chinko Ekun ft. Falz x Dremo 3:36

Bubble Bup Cynthia Morgan ft. Stonebwoy 3:48

Alkyda Legendury Beatz ft. Ceeza x Ichaba 2:34

Shoutout (Trap Remix) Dj Spinall x Wande Coal 3:15

Binshende DJ Dotwine ft. Dammy Krane x Reekado Banks x Skales x Kenny Wonder 3:38

Meji (prod. Cobhams Asuquo) Tjan ft. Ycee 3:51

Gboriwa (prod. ODH) Morientez x Dremo 3:03

YaWa (prod. Fresh) Mayorkun 3:25

Hey Stranger (prod. Altims) Reekado Banks 3:25

Friend Zone Adekunle Gold 3:29

Owo Blo (prod. Major Bangz) Olamide 3:37

Your Number (Remix) Ayo Jay ft. Chris Brown x Kid Ink 4:32

Money Patoranking ft. Phyno 3:42

Bang Bang Timaya 3:08

If E Nobi God Reminisce ft. Mr Eazi 3:41

Sere (Ghetto Story) Olamide x Lil Kesh 4:06

Some Say (prod. P2J) MoeLoGo 3:46

Give Into Kiss Daniel 4:34

Gentleman (Remix) Ric Hassani ft. Ice Prince 3:33

Love At First Sight (L.A.F.S) Legendury Beatz ft. Ceeza 2:43

Oluwa Ni ft. Sarkodie Reekado Banks 3:30

Congo (prod. LekaaGotWings) Lekaa Beats x MoeLogo x Frenchy Le Boss 3:51

Ohema ft. Mr Eazi DJ Spinall 3:29

Pick Up The Phone (Refix) Wizkid 2:45

Yellow Chevy L Marshall 3:46

Wollop! Ex-O 3:19

Shanawole (prod. Masterkraft) CDQ ft. Ice Prince 3:54

Chardonnay Music Falz ft. Poe x Chyn 4:35

I Remember Reminisce 3:22

When A Man Cries VJ Adams ft. Praiz 4:15

Come Home (piano by Jinmi Abduls) Dami Oniru 3:21

Abeg Wati 4:33

Tuwo Shinkafa (Moroccan Version) Runtown ft. Barbapappa 4:26

Ladies (prod. Scarface) Dammy Krane x Davido 3:22

Na U (Remix) Humblesmith ft. HarrySong 3:51

Ajaga Skales ft. Timaya x Davido 3:32

Ire (prod. Magik) BOJ 2:58

Ariwo Ko Adekunle Gold 3:06

Rewind Dat (Don't mind REFIX) Wizkid 2:49

Kiss and Tell Charass ft. Cynthia Morgan 3:13

Never Regret (Reggae Version) Muno ft. Rudeboy 3:44

Marry (prod. Kiddominant) DJ Neptune ft. Mr Eazi 3:22

Tinana (prod. Del'B) Kcee 3:13

Follow D Ladder Harrysong ft. Skiibii 3:52

Designer Dj Ike x L.A.X 2:49

Mr Senator (prod. Uglybeatz) 2Baba 3:54

Pon Da Floor (prod. Maleek Berry) Shaydee 3:09

NO (prod. Pheelz) Wale Turner 3:12

Onye Splash ft. Charass 3:08

Idoro (Kogi State) | prod. Young John Jaywon x Jaja 3:20

Butterflies (prod. Johnny Drille) Jitey Peters 3:40

DJ Spinall - Ohema Ft. Mr Eazi 3:29

No Kissing Baby (prod. GospelOnDBeatz) Patoranking ft. Sarkodie 3:41

Pree Me (prod. LeriQ) Burna Boy 3:19

Babylon M.I Abaga x 2Baba 3:30

Shabba Wizkid x Chris Brown x Trey Songz x French Montana 3:30

Gidi Love (prod. TK) Banky W 3:11

If No Be God (Superstar) D'Banj 3:41

Ayaya (prod. Princeton) Iyanya ft. Ikpa Udo x Upper X 3:32

Nothing Dey Kiss Daniel 3:16

Professor JohnBull Flavour 2:30

Pana (prod. KrizBeatz) Tekno 4:05

No Forget ft. Simi Adekunle Gold 4:04

Anointing (prod. Juls) Mr Eazi ft. Sarkodie 3:36

Want You (prod. Maleek Berry) Yemi Alade 3:40

Nobody's Business Skales ft. Banky W 3:27

145 (prod. Popito) Orezi 3:55

Kojo (prod. Young John) Lil Kesh 3:54

Make We Run? (prod. Del'B) CDQ ft. Wizkid 3:24

Worldwide (prod. Don Jazzy) D'Prince 3:22

Mamacita Tinie Tempah ft. Wizkid 3:38

Officially Blind (Remix) 2Baba 2:54

Gbon Gan Gbom (prod. Kezyklef) Flavour x Phyno x Zoro 3:58

Ogene (Remix) Zoro ft. Flavour x Lil Kesh x YCee 4:08

Sample You (Remix) Mr Eazi ft. Lil Kesh 3:34

Bamilo (prod. Philkeyz) May D ft. Wizkid 3:47

One Time (prod. P2J) Lola Rae 4:01

Love Me Hard Tiwa Savage ft. 2baba 4:16

Your Love ft. Chidinma VJ Adams 4:02

E Sure For Me Phyno 3:32

Kidogo Diamond Platnumz ft. P Square 4:04

Down (Remix) Sammy Davids ft. Reekado Banks 4:24

Bless My Way OD Woods ft. Ice Prince 4:24

Nobody Knows ft. 2Baba Reminisce 3:44

Double Sugarboy 3:44

Sugar (prod. JaySo) M.anifest ft. Brymo 4:14

OJERE Dremo 3:57

Same Chair As Kanye Cassper Nyovest 3:41

Gemini Sute 3:12

Ko 'Shi Lo (Prod. Drillmesiter) Mojeed 3:30

Make Money (prod. Princeton) Emma Nyra 2:38

Let Me Love You (prod. Mosa) MoCheddah 3:50

Fever Bracket 3:54

Caribbean Girl Ceeza ft. Teejhay 2:36

Bend Down Select Young John ft. Lil Kesh 3:37

Pass The Aux (prod. Chopstix) Yung L 3:11

Kolewerk (Remix) Koker ft. Olamide 3:52

Akube Dotman 3:45

Kaa Bu Ame (prod. Sam1) E.L 3:30

LOGO (prod. Giggz) LasGiiDi 3:38

JWE Bisa Kdei 4:34

Little Bit More Jidenna 3:27

AlaYe (prod. J Sleek) Akas 3:35

Excellency Ice Prince ft. DJ Buckz 3:49

Kiss and Tell L.A.X x LK Kuddy x DreyBeatz x Ceeza x Dice Ailes 3:36

Your Loving (prod. JR) Jesse Jagz 3:24

Controlla (Refix) Drake x Simi 3:44

Testimony (Burst Your Speakers) | prod. Password Pheel 3:49

New Tinz (prod. TK) Tolu 3:05

Mi Re Do (Cocoloso) | prod. Masterkraft Banky W x Stonebwoy x Shaydee 4:38

Tango (prod. EgarBoi) Attitude ft. Reekado Banks 3:48

Better Dey Come Base One ft. K1 De Ultimate 3:52

Konkobility (prod. Young John) Olamide 3:54

Standard (prod. Altims) Reekado Banks 2:49

Like This Wizkid x DJ Henry X 2:44

The Best (prod. Don Jazzy) Dr SID 3:11

Package DJ Spinall ft. Davido x Del'B 4:08

Love Me Jeje (Remix) Seyi Sodimu ft. K. Michelle 4:22

Heart Beat (prod. Mystro) Iyanya 3:20

Controlla (Refix) Dice Ailes x M.I Abaga 4:14

Show Me (prod. Don Jazzy) D'Prince ft. Small Doctor 4:12

WizzyPro Don Blow WizzyPro ft. Terry G 2:32

Champagne Shower (prod. Sess) Terry Apala 3:44

The Current L Marshall 3:32

Start All Over Niniola x Johnny Drille 4:27

Written In The Stars (prod. Mystro) Tonye 3:19

Bamiwo (prod. Cobhams Asuquo) Ranti 3:40

IGWE Masterkraft x Lynox 2:29

Back 2 Back (prod. Fresh) DMW ft. Mayorkun x Dremo x Ichaba x Davido 3:27

Yetunde ft. Ceeza x L.A.X Legendury Beatz 2:33

One and Only (prod. Don Jazzy) Korede Bello 2:50

Please Don't Go Away Mayunga ft. Akon 4:00

Wait (Refix) Solidstar ft. Patoranking x Tiwa Savage 4:39

Napo ft. Sugarboy Kiss Daniel 3:15

Take Am (prod. Adey) Spotless 3:46

Basira (prod. Popito) Mbryo 4:09

Tonyor Selebobo ft. Mr P (P-Square) 3:37

Sisi Maria OmoAkin ft. Skales x Koker 3:43

Do What You Want Pheelz 3:24

Teef Teef DJ Juls ft. Eugy x Mr Eazi x Sarkodie 4:30

Aje Ali Kiba ft. M.I 3:36

Marry Me Seriki 3:42

Serve You (prod. Spax) Lynxxx 3:12

Skelm (prod. Gemini Major) Cassper Nyovest 4:13

Switched Up (prod. Gemini Major) Nasty C 2:41

Billion Naira Dream Brymo 4:45

One More Try Kolly Dee 3:44

Amin Ase Maydre 4:04

Her Yo (prod. ChrisString3) Muno 3:50

Fowosere Ayo Jay 3:17

Smile Shaydee 4:16

Wave (prod. Adey) Iceberg Slim ft. Davido 3:43

Duro Ni Be Burna Boy x Phyno 3:26

What's That (prod. Mekoyo) Vector 3:09

Ayakata (prod. Sess) iLLBLiSS ft. Falz 3:43

Wavy WizzyPro x Ceeza x Ichaba x The Magic 3:17

Chike (prod. Ckay) Ice Prince ft. Korede Bello 3:37

New Girl Reggie 'N' Bollie 3:34

Owo Re Reminisce 2:56

Duro Nor Nedro 3:39

Ngozi Drey Beatz ft. Ice Prince x Victoria Kimani 3:50

Tomorrow Dj Sawa x Mr Eazi 3:06

Are You Alright Kiss Daniel 2:54

Show You Off Wurld x Shizzi x Walshy Fire 3:28

Penkele (Remix) MoeLogo ft. Davido x Sarkodie 3:56

Acting Bad Burna Boy x Cynthia Morgan (Madrina) 3:17

Bounce It Mc Galaxy ft. Seyi Shay 3:56

Under The Blanket (Remix) Orezi ft. Olamide 3:52

Jombo (prod. Masterkraft) Kiss Daniel 3:12

Aduke (prod. Cobhams Asuquo) Tjan 4:10

Ladder Mr 2Kay 3:58

Jide Ofor (prod. Dj Coublon) Kelly Hansome 2:04

Gimme Dat (prod. Legendury Beatz) L.A.X 3:00

Su Mi (prod. BeatsByKarma) Ycee 3:04

Choices Sarkodie 4:36

War Ready Cassper Nyovest 5:17

Lie 2 Me (prod. Brian Soko) Ma-E ft. AKA 3:57

Nigerian Gangster Jesse Jagz 5:14

Happy Memories Brymo 3:45

One More Night (prod. ODH) Morientez 2:56

Titi Lai Lai (prod. MOSA) DavidB 3:17

One Day Sojay 3:36

Super Hot Sym19 3:40

Ahh SkiiBii (prod. Mystro) SkiiBii 2:59

La Sauce (prod. Le Monstre) Reniss 4:38

Murder Me (prod. D'tunes) Sean Tizzle ft. DJ Obi 3:51

U x Me (prod. Kuvie) Joey B 4:26

Hi (prod. KennyBeatz) R2Bees 4:03

Holla ft. Mo Eazy Del'B 3:37

Edumare Bless Me Samklef x Zion x KaySwitch 3:40

One More Time (prod. D'tunes) Giftty 3:32

30 (prod. Kezyklef) Stormrex ft. iLLBLiSS 3:26

Dab It Kida Kudz ft. Reekado Banks 3:17

Fada Fada (Ghetto Gospel) | prod. Masterkraft Phyno ft. Olamide 4:45

Who You Epp (refix) Wande Coal x Olamide x Phyno 3:51

Breaking News (prod. Sarz x DJ Maphorisa) D'banj 4:03

Acting Bad (leak) Burna Boy 3:17

Turn by Turn (prod. Young D) Mc Galaxy 3:53

Counting My Dollars (prod. Young John) Kosere Master 3:37

Shaba (DJ Rep) Niniola 3:15

Colors of Africa (prod. DJ Maphorisa) Mafikizolo ft. Diamond Platnumz 4:11

Like To Party (prod. Black Jersey) Sean Tizzle 3:15

Heartbeat Efya ft. E.L 4:12

Jabole (prod. Pheelz) Temmie Ovwasa (YBNL Princess) 3:31

Deep Emmy Ace 3:37

The Way I Feel (prod. JaySo) Sarkodie 2:44

People Dey Stonebwoy 3:57

Pick Up (Adekunle Gold Cover) CKay 3:10

M.O.N.E.Y (prod. Young D) Timaya ft. Flavour 3:51

Kontrol Maleek Berry 3:26

Your Body (One Dance Refix) Wande Coal x DJ Tunez 3:04

Oya Come Make We Go 2baba ft. Sauti Sol 4:20

Wetin Dey (Remix) Rayce ft. Davido 3:51

Excuse My French (Excusez mon Francais) Mr Olu Maintain 3:41

Pack and Go Seyi Shay ft. Olamide 3:42

Fantasy (Remix) Dice Ailes ft. Iyanya 3:28

My Matter Hayo Niel 3:41

Optimum Esse Tay 3:11

My Country (prod. Chordless) Modenine ft. Uchie x Amuta Stone 3:47

Boosit ft. Falz Cobhams Asuquo 4:37

Ole (prod. Legendury Beatz) L.A.X ft. Dremo x Ycee 3:39

On Fire Maleek Berry 3:32

One Dance (Reinhard Refix) Drake ft. Wizkid x Kyla 3:01

Chillin' (Leak) Davido x Akon x Runtown 2:52

Sekem (Remix) MC Galaxy ft. Swizz Beatz 4:23

Jukwese Humblesmith ft. Flavour 3:58

Correct (prod. Dr Amir) Kcee ft. Yemi Alade 3:39

ABO Masterkraft ft. Vector x CDQ 4:07

J'ete Niniola 2:40

Kiss and Tell Charass 3:15

Pillow Bisa Kdei ft. Mugeez 3:16

Bad Gang (prod. Studio Magic) Ajebutter22 ft. Falz 3:24

High Life Yung L 3:25

Ajilomotor B-Banks 4:10

Tonight Nonso Amadi 3:57

Work (Refix) CDQ X Ceeza X Dremo 3:37

Who You Epp (Alternative version) Clay x Olamide 3:21

Say You Do WizzyPro ft. Dr Jazz, Ycee, Spyz 3:24

Garawa (Baby Remix) Sojay ft. Olamide 3:35

Aunty 9ice 3:59

Type Of Woman (prod. Mystro) Iyanya 3:23

Eleko (prod. PuffyTee) MaYorKun 3:19

Bahd Baddo Baddest (prod. Sess) Falz ft. Davido x Olamide 3:51

First Come First Serve (FCFS) CDQ 3:32

Who You Epp? (T.A.P Remix) Olamide x Poe 2:30

No Vacancy Seyi Shay 3:15

We Don't Give A Damn Tiwa Savage 3:46

Gbadun JayWon ft. Reekado Banks 4:21

Dance For Me Eugy x Mr Eazi 3:24

Pam Pam (Ugandan Remix) KetchUp ft. Jose Chameleone 2:44

Machinery Dice Ailes x Reekado Banks 3:16

Mama (prod. Young John) Kiss Daniel 3:39

Who You Epp? (prod. Shizzi) Olamide x Phyno 3:40

Dance (prod. Del'B) Flavour 3:23

Ready (prod. Pheelz) Adekunle GOLD 3:37

I.J.N Pheelz

Sarauniya Morell 3:12

POKA JoshBeatz ft. Davido 3:16

Body Body (prod. Dream Jay) Episode ft. Mr Eazi 3:53

Sarki Zaki (prod. Maleek Berry) Runtown ft. M.I x Hafeez 3:50

Dab It Kida Kudz ft. CDQ 3:04

Panda (Cover) Ycee 3:05

If I Start To Talk Tiwa Savage ft. Dr SID 3:54

In Public Seyi Shay ft. Cynthia Morgan 3:16

Adura (prod. Don Jazzy) Tiwa Savage 3:26

Say It (prod. Spellz) Tiwa Savage 3:26

Said No ft. Yvonne Boogey x Charlie X 4:34

Bang Bang Tiwa Savage 4:14

Soweto Baby Dj Maphorisa ft. Wizkid x Dj Buckz 4:18

For Example (prod. e-Kelly) Yung6ix ft. Stonebwoy 4:02

Hookah (prod. Mix Masta Garzy x Kiddominant) Danagog x Davido 3:04

Nack Am Oritse Femi 2:50

Everywhere I Go Morell 3:12

Kolobi Tiwa Savage 2:35

Nothing Mega D'Tunes ft. Iyanya 4:11

Warn Dem Dj Kaywise ft. Oritse Femi 2:56

Panty Drop Drey Beatz ft. Ceeza, Ketchup, Blaq Prince 3:40

Follow My Lead QuinzyChurks x Patoranking 4:02

Aye Kan (prod. Drumsticks) Ojo 3:31

Leba (prod. ODH) Morientez 3:36

Osinachi (prod. Mixta Dimz) Humblesmith ft. Phyno 3:56

Kabiyesi (prod. Don Jazzy) Dr SID 3:38

High Notes (prod. Cobhams Asuquo) Banky W 4:04

Reggae Blues HarrySong ft. Kcee x Olamide x Iyanya x Orezi 4:49

If E No Be God Chidinma 3:29

Jaburata KaySwitch 3:10

Left For Good (prod. e-Kelly) Waje ft. Patoranking x Godwin Strings 3:37

Bestie (prod. BabyFresh) D'Prince ft. Don Jazzy x BabyFresh 4:00

Jorley Efya ft. Sarkodie 4:10

Lost In You Praiz ft. Sammy 4:20

Duro BrymO 3:57

Drum Roll ft. 2Face Idibia x Jitey One Mic Allstars 3:35

PEPPER (prod. Del'B) Teddy-A ft. Phyno 3:05

Abiamo (prod. D'tunes) Sean Tizzle 3:50

Celebrate Bracket ft. Timaya 3:47

Pam Pam (prod. Orbeat) Ketchup 3:11

Am On Fire Pasuma ft. Phyno 3:17

The Motion Dj Lambo ft. Seyi Shay x Cynthia Morgan x Eva 3:25

Belinda (Remix) Dj Maphorisa ft. Davido x C4 Pedro x AKA 4:44

Talk To Me StoneBwoy x Kranium 3:17

You Suppose Know (prod. Cobhams Asuquo) Bez 4:22

My Dream VJ Adams x M.I Abaga x Nonso 4:16

Leyla (Remix) | prod. Maleek Berry Angel x Fuse ODG x Wande Coal x Seyi Shay 3:35

8 Vector 3:38

Freak Of The Week (Afrobeats Remix) Krept and Konan ft. Jeremih x Wizkid x Davido x Ice Prince x Fuse ODG 4:03

Get Down Don Jazzy x Jay Electronica x Reekado Banks x Di'Ja 3:00

FINE BOY (prod. Legendurybeatz) L.A.X ft. Olamide 3:32

Miracle Girl Selebobo 4:46

Raba (prod. Dj Coublon) Dj Shabsy x Kiss Daniel x Sugarboy 3:40

Roll Out DreyBeatz x M.I Abaga x Milli 4:12

Repete (Remix) Deekay ft. Olamide 4:08

Bartender Bracket ft. Phyno 4:05

Position Emmy Ace 3:44

SUGAR (prod. Major Bangz) Ayoola ft. Seyi Shay 3:33

Chukwu Agozigo Gi iLLBLiSS 3:29

Kilofe Tesh Carter 4:05

TUMBO Capital F.E.M.I 3:29

Slide In (prod. Danja) JiLEX 4:18

WataGemu Coffee ft. Wande Coal 4:28

Kwaroro J. Martins 3:14

Wetin Dey Rayce 3:47

Jagaban (prod. D'Will) YCEE 3:56

Mbilo Mbilo Eddy Kenzo 3:49

Sleeping Beauty (The Iphone Riddim) | prod. Masta Garzy Mugeez (R2bees) 3:20

Run Go StoneBwoy 3:35

Ojuelegba (Remix) Wizkid x Drake x Skepta 4:13

Lagos Boys (prod. Pheelz) Olamide 3:45

Tomorrow Reekado Banks 2:42

Your number (Remix) Ayo Jay ft. Fetty Wap 3:32

Follow Me (prod. Chimaga) Burna Boy 3:02

Mr Dj (prod. Dreybeatz) Ice Prince 4:23

Kanawan Dabo (prod. Don Adah) Vector 2:42

Aure (Wedding) Morell 4:11

Awooo Ewaa (prod. DaBeat) Oritse Femi 3:29

Illegal (prod. Young John) Pepenazi ft. Olamide 3:36

Dangerous (prod. Chopstix) Yung L x Endia 2:49

Dangerous B_Red x May D 3:45

GerraraHere Falz ft. Koker 3:54

Nonso (prod. Maleek Berry) D'Prince ft. Reekado Banks 3:26

Go Higher (prod. Beatz Dakay) StoneBwoy 3:33

1st Night DreyBeatz x Endia x Shaydee 3:48

Pray For Me ft. Soweto Gospel Choir Darey 3:56

Godwin (Rock Cover) Clay 3:44

Balling Since 1990 Big Mo ft. Banky W, Dammy Krane, Uzzy 4:31

Some More (prod. Legendury Beatz) Timaya 3:32

Sugar Baby (prod. Don Jazzy) Reekado Banks 3:06

Renovation (prod. Ploops) Rayce ft. Olamide 3:48

Efejoku (prod. Young John) Lil Kesh ft. Viktoh 4:06

Na Gode ft. Selebobo Yemi Alade 3:26

Living Large Samklef ft. Dj Xclusive X Shaydee X Olamide 3:48

Asiko Laiye (prod. Vtek) Darey ft. Olamide 3:34

Yawa Go Dey Ice Prince ft. Robbie Celeste 3:49

Right Now Seyi Shay 3:23

Corner (prod. BabyFresh) Reekado Banks 2:57

Ati So Rire VJ Adamz ft. Oyinkanade 3:30

BBHMM (Remix) Rihanna x Mystro 2:43

Top Of My Charts Fuse ODG 4:10

Love Me Jeje Ric Hassani 3:46

Ashimapeyin (prod. Sarz) Wande Coal 3:48

One Life Maleek Berry ft. Wizkid 3:32

WoLe (prod. Spellz) DJ Xclusive ft. Davido 3:39

Amen (prod. Don Jazzy) Di'ja 3:32

Because OF You Masterkraft 3:16

Jesu Feran Mi Tunde (Styl-Plus) 4:09

Orente AdekunleGOLD 3:36

So Low Magazeen x Wale x Wizkid 3:22

Lotto (Remix) Rotimi ft. 50 Cent 3:28

Asai Phyno 4:43

Many Men ft. Wizkid iLLBLiSS 3:38

GBOZA (prod. Killbeatz) R2bees ft. Davido 4:11

With You (prod. GospelOnDeBeatz) LK Kuddy ft. Yung6ix 3:50

Leyla Angel ft. Fuse ODG 3:04

BAD (prod. Mystro) Wondaboy 3:23

Cinderella Olu Maintain ft. 2face Idibia 4:04

Blessings ft. OritseFemi Yung6ix 3:46

Duro (prod. DJ Coublon) Tekno 3:32

Do You Love Me (prod. Maleek Berry) MoeLogo 3:46

Kayefi ft. DJ Neptune Dammy Krane 3:46

Chukwudi (prod. DJ Coublon) Joe EL ft. Iyanya 3:15

Marry You (prod. DreyBeatz) Ice Prince 3:42

In My Head SolidStar 3:45

Bamidele (prod. TeeMode) Doyinsola 3:51

Number One MC Galaxy 3:18

Skatta (Remix) Silvastone ft. Chaka Demus 3:31

Love Boat (prod. Del'B) Kcee ft. Diamond Platnumz 3:41

Queen Esteem (prod. Bankyondbeatz) Ozzy B ft. Tay 5:16

Fans Mi (prod. Shizzi) Davido ft. Meek Mill 3:43

New Guy ft. Ace Hood Sarkodie 4:09

My Woman My Everything Patoranking ft. Wande Coal 3:54

Bend Down Pause (prod. Del'B) Runtown ft. Wizkid 3:17

Mmege ft. Selebobo Flavour 3:35

Pose ft. R2Bees Yemi Alade 3:21

Chukwuma (Remix) Yunggreyc ft. Patoranking 3:15

ClockWork (prod. LeriQ) Mojeed

Melo Melo Olamide 3:32

ABEG (prod. Black Jerzee) Sean Tizzle 4:23

NnUnU (prod. Major Bangz) Phyno ft. StormRex 4:24

BBHMM (Mavin Remix) Tiwa Savage, Rihanna, Reekado Banks 3:17

NANA Diamond Platnumz ft. Flavour 3:16

Love Don't Lie Johnny Drille 4:07

Honey Come Weatherman 4:05

Slow Mo ft. Ice Prince, Patoranking, Badman Shapi Zone Fam 5:06

Doc Shebeleza (West Africa Remix) Cassper Nyovest ft. Burna Boy, M.I Abaga 4:28

King Kong (Remix) Vector ft. Sarkodie 2:30

Sugar Daddy OmoAkin x Falz 3:42

SOKE (prod. Sarz) Niniola 4:15

Lights ft. Ice Prince DJ Caise 3:24

Change HarrySong 1:41

Modernize Terry Apala 3:24

Ijo Ayo (prod. Spellz) Skales ft. Olamide 4:28

Gbamilago ft. Sean Tizzle Reminisce 3:43

Vex 4 Me iLLBLiSS ft. Tha Suspect, Mz Kiss 4:03

Money ft. Timaya OritseFemi 3:50

Karishika Falz ft. Phyno x Chigul 4:14

ONLY (prod. Killbeatz) Fuse ODG 3:44

Care About The Journey DavidB 3:25

Always (prod. Spellz) Skales ft. Davido 4:08

Expensive Shit (prod. Sarz) Wizkid 3:01

Extraordinary D'banj 3:15

Do Something Koker 4:14

Oba Lola Sound Sultan 2:43

Ma Meh HarrySong 4:17

Gimme Kiss (prod. Young D) Ayo Jay 3:38

King Kong (Remix) Vector ft. Phyno, Reminisce, Classiq, Uzi 4:52

Sample For Me (freestyle) Mbryo 2:53

AFRICA (No. 1) Rundatrax ft. Runtown, Diamond Platnumz, Teddy-A 4:36

TeLesCopE (prod. TuneX) Emmerson 3:46

Eyes P-Square 3:41

TOTORI Terry G 1:56

Go Down ft. Daddy Showkey, DreyBeatz Chuddy K 3:19

808 (prod. Don Adah) Durella 3:06

Salaro (prod. Masterkraft) CDQ 3:36

Come and Do Cynthia Morgan 4:30

Levels (prod. Kid Konnect) BlackMagic 2:58

Double Double Eva Alordiah 3:09

Think It Over ft. Detox Teeklef 2:32

Zion Wolf (Tay Edition) Tay 3:25

MAMA (A Mother's Tale) Chordratic 3:02

Angeli ft. Rotex Ugovinna 3:40

Condo (prod. e-Kelly) YCEE ft. Patoranking 4:12

Laye (prod. Dj Coublon) Kiss Daniel 3:49

BOBO (prod. Young John) Olamide 4:13

Shuperu (Remix) Orezi ft. Davido 3:35

JAM IT DJ Xclusive x 2face x Timaya 3:17

OBI (Remix) Skales x Reminisce x Pepenazi 4:10

Single For The Night Cassper Nyovest ft. Wizkid 3:58

Kiss Kiss P-Square 4:12

Aye Po (prod. TeeKay Witty) B_Red x Skales x Runtown 4:32

Ojutileri (prod. Puffy Tee) OritseFemi 3:32

Ibi Re Qdot x 9ice x Terry G 3:55

Sugar (Remix) Abizzy ft. Davido 4:00

Salambala ft. Phyno Wizboyy 4:09

Instagram Police (prod. Young John) Viktoh ft. Olamide, Small Doctor 3:54

Your Majesty DJ Ruud ft. CDQ, Masterkraft 3:46

Chop Ogbono (Remix) Dr SID ft. Olamide 3:39

Money (prod. TeeKay Witty) B_Red 3:24

Africa We Are One (prod. Young D) Chidinma 4:14

Moving Body (prod. O.Y) Sudan 3:00

Make Sense (prod. Tunex Beatz) FeFe 3:21

Two of Dem (prod. DreyBeatz) Victoria Kimani 3:07

Oya Now (prod. Demsa) JayCube 4:14

Wish Me Well (prod. Cobhams) Timi Dakolo 4:46

Kissing (French Remix) Yemi Alade ft. Marvin 3:46

EYO Asa 3:16

Her (prod. CKay) Milli ft. Victoria Kimani 4:20

Orekelewa Deshinor ft. Mystro 3:24

Je'le O Sinmi BrymO 3:13

Jogodo ft. Oritsefemi Skales 3:28

COUP D'ETAT (prod. Dreybeatz) K9 3:17

Wicked Sojay 3:31

I Don See (prod. Young John) Charass 4:01

Feeling The Boy Teddy-A ft. Timaya 3:47

Bisola Coker (prod. DJ Java) Ajebutter22 ft. Bolly 4:04

Bad ft. Olamide Mo'Cheddah 3:07

The End (The Chairman) M.I Abaga ft. Oritsefemi, Frank Edwards, Nanya 5:58

Ordinary People Cobhams Asuquo 5:40

NEREA ft. Amos and Josh Sauti Sol 3:33

Butterflies (Nwoke Oma) J'odie 3:51

Applaudise (prod. Dj Coublon) Iyanya 3:32

Panya ft. Tekno Bracket 4:02

So Nice ft. Davido, Del'B DJ Neptune 4:33

DUZE Uhuru x Wizkid 5:15

SOKE Burna Boy 3:39

Sugar (prod. Puffy Tee) 9ice 3:41

Confam Ni (prod. Young John) Olamide ft. Wizkid 4:29

ALLELU Wale x Don Jazzy x Olamide x Reekado Banks 4:49

Jangilova (Prod. Del'B) Seyi Shay 3:22

YUDALA ft. Iyanya, Tekno, Selebobo, Baci, Mystro Triple MG 2:56

Sanko (Remix) Timaya ft. Destra 3:13

LADI ft. Lil Kesh (prod. Young John) Olamide x Phyno 3:43

SKiLASHii (prod. Sarz) Reminisce 4:02

Borno Morell 5:48

Summer Time M.I x Ice Prince x Jesse Jagz 4:49

Cypher (prod. Pheelz) Olamide x Phyno 2:47

Aiye Familete Kintuto (prod. ID Cabasa) 9ice 3:36

Kinging ft. Reekado Banks, iLLBLiSS, Igos DreyBeatz 3:49

Suite 99 Ice Prince x Jesse Jagz 4:17

Ojuelegba (Refix) ft. Wizkid Sarkodie 3:39

Feel It (Africa) Kcee x Harry Song x Iyanya 3:06

Skempele Tee-Q 2:47

Gbagaun (Remix) Small Doctor ft. Pasuma 3:56

Oyin (Honey) Oyinkanade 3:18

SISI (prod. Young John) Sexy Steel 3:59

Number 1 (prod. Jay Sleek) DJ Real Ft. Naeto C 3:32

Big Yansh (Remix) Mbryo ft. Terry G 4:40

Sistah ft. Orezi, SolidStar Rexx 4:08

Big Mistake (prod. DeeVee) KaySwitch 2:38

Slowly (Remix) BoyBreed ft. Patoranking 3:58

Bursting My Brain (prod. Password) Geoffrey 4:43

One Day (Prod. TMXO) Ice Prince 3:53

Girls In Badagry ft. Ajebutter, BOJ, Zamir Studio Magic 4:20

LIMBA Kcee 3:23

Ringo Rayce 3:16

Firewood (Prod. GospelOnDeBeatz) LK Kuddy 4:02

SEDUCTION (prod. GamzBeats) Tomi Agape ft. K'Weezy 2:58

Back To The Future Milli x M.I 4:40

They Know ft. Maleek Berry Ikes 3:14

Nobody But Me Vanessa Mdee ft. K.O 4:04

Threesome Shay Jones x Gray Jones 4:22

Bad Boy Ft Byno, Shaydee WizzyPro 3:54

Only You Jose Chameleone X Patoranking 3:38

Shikorobo Shetta ft. Kcee 3:28

Makoma R2Bees 4:19

LOMO Jhybo 3:32

Koba ft. Lil Kesh Danagog 3:45

PROMISE (prod. Don Jazzy) Godwyn ft. Di'Ja 3:03

Hawajui Vanessa Mdee 3:15

Woju (Remix) Kiss Daniel ft. Tiwa Savage, Davido 3:24

Morenike (prod. Biano Summers) L.A.X 3:44

Ale Yi a BAD (Tonight) May D 3:33

Shoro Niyen YBNL ft. Olamide, Lil Kesh, Viktoh, Chinko Ekun 3:45

UNE Phyno 3:38

69 Missed Calls Jahbless ft. Olamide, Reminisce, Lil Kesh, CDQ, Chinko Ekun 4:20

Adim Bad RuffCoin 3:46

Gon Gon Selebobo 3:58

German Juice Cynthia Morgan 3:50

GBESE Lil Kesh 3:48

Anything For Love (prod. Selebobo) Lioness ft. Emma Nyra 3:25

Twatoba Pallaso ft. Davido 4:40

Get Some Money Ice Prince x Phyno x Olamide 3:44

Shakara ft. Falz Isaac Geralds 3:20

Do The Right Thing Cobhams Asuquo x Bez 3:29

Nakupenda (I Love You) Iyanya x Diamond Platnumz 3:52

Jambole (Remix) Eddy Kenzo ft. Kcee 3:45

Thank You Lord Terry G 3:13

Forget Dem (Prod. Killbeatz) M.anifest 4:04

Ghetto ft. DJ Drama, Anatii Cassper Nyovest 3:36

This Year (prod. Baller) Yung6ix

Gbemisoke ft. Pasuma, Reminisce VJ Adams 4:10

Finally ft. Runtown WizzyPro 3:50

Ari Belema Tonye 3:25

SWEEDIM (prod. P2J) SHiiKANE 4:10

Special Somebody ft. Cassper Nyovest, Riky Rick, Anatii DJ Speedsta 4:06

Walk With Me Stormrex ft. Olamide 4:22

Amen (Remix) Tim Godfrey ft. Skales 4:01

Jemapelle Tolu Tolu ft. BabyFresh 3:05

Carry Go (prod. Gray Jon'z) Sammy 3:18

I Love U So Tjan 3:46

Number One (Remix) Diamond Platnumz ft. Davido 3:25

Eminado (Cover) Mystro 3:43

Eminado ft. Don Jazzy Tiwa Savage 3:52

Katapot (prod. Don Jazzy) Reekado Banks 4:03

Special Person Sojay 4:33

Pain Tay 3:38

Adore You (Cover) Mystro 4:08

One Question (Prod. Dr Frabz) Wizkid ft. Yemi Sax 4:55

Wifey (Prod. Studio Magic) BOJ ft. Dammy Krane 3:26

Can't Let Go Praiz 3:40

Amorawa (Prod. LeriQ) Wande Coal ft. Burna Boy 4:05

Blown Away ft. Wizkid Angel 3:47

Again BrymO 3:46

I'll Just Say It (I Love You) MOSA 4:24

Awelewa (Most Beautiful) Gabriel Afolayan aka G-Fresh 3:43

Toh BAD Niyola 3:58

African Princess Korede Bello 3:53

Kuchi Kuchi (Oh Baby) J'odie 4:04

Ololufe ft. Chidinma Flavour 3:18

Heart Beat Praiz 4:25

Say You Love Me LeriQ ft. Wizkid 3:12

Debe Confirm OritseFemi x Davido x B_Red x Oluwaseun 4:23

Gbemileke (Remix) Skuki ft. Tiwa Savage 3:40

Vex Emma Nyra x Victoria Kimani x Cynthia Morgan 3:37

Golibe Flavour 3:55

If I Fall Hayo Niel 3:29

Soyeya DJ Java ft. Kamar Tachio 3:12

Awww (Cover) Mystro 2:55

Akara Oyibo Niniola 3:51

Iwo Nikan Aramide 4:09

Iyawo Mi Timi Dakolo 4:03

Aye (prod. TSpize) Davido 3:55

Plan B (Prod. Maleek Berry) Wande Coal 4:00

FALL Gray Jon'z 3:14

Gift (prod. Black Jerzie) Iyanya ft. Don Jazzy 4:38

The Sound (prod. Uhuru, Shizzi) Davido ft. Uhuru, Dj Buckz 3:41

GodWin (prod. Don Jazzy) Korede Bello 2:59

Je Kan Mo Skales 3:16

King Kong Vector 3:23

Local Rappers (prod. Tyrone) Reminisce ft. Olamide, Phyno 5:15

Amin (prod. Maleek Berry) Wizkid 5:57

Indomie Remix (prod. Masterkraft) CDQ x Davido x Olamide 4:26

EBELE ft. Terry G DreyBeatz 3:31

Son Of Abraham Pheelz ft. Olamide 3:08

I Like It Sneakbo ft. Moelogo 3:36

Higher ft. General Pype Rayce 4:42

This Girl (prod. Shizzi) P.R.E 3:57

High (Remix) Kekay ft. Neza 3:18

Awww (Cover) Johnny Drille 4:50

Letter To The World (prod. Kelikume) Young Airmie 2:52

Jogodo (prod. Password) Krissy O 3:51

Happy People (prod. Johnny Drille) Joejo 3:45

Brand New BlackMagic 3:28

Think About Me (prod. Young D) Ayo Jay 3:41

Jogede ft. OritseFemi 2Kriss 3:25

Awww (prod. Don Jazzy) Di'ja 3:46

Igbeyawo OritseFemi 3:44

Oga Titus (prod. Don Jazzy) D'Prince 3:05

Feeling The Nigga (Remix) Akon x D'banj 3:51

Turn by Turn Kcee 3:33

Amayanabo Timaya 3:56

Say Dem Say (prod. Shizzi) Presh ft. Davido 3:41

Sisi ft. Wizkid Praiz 3:50

Rockstar ( Prod. Chopstix) Burna Boy 3:56

Alive ft. Tiwa Savage, Diamond Bracket 3:58

Back To Sender Jaywon ft. Vector 3:48

Omoge Marina Rayce 4:16

Unborn Child Banky W ft. Lynxxx 4:35

Sound It (Prod. Sarz) Wizkid 3:04

Ofeshe HarrySong 3:34

Wonder Wizkid 3:37

Owo Ni Koko Davido 3:25

Feel Alryt ft. Ice Prince, Patoranking, Mugeez DJ Kaywise 4:50

Human Being ft. 2face Idibia, Sound Sultan M.I Abaga 5:45

Thinking Out Loud/6 Words (Cover) Moelogo 3:47

Brother ft. Nosa, Milli M.I Abaga 3:52

Tomorrow No Dey Dammy Krane 3:46

Faleela (Prod. Spellz) Dammy Krane 3:15

Ojuelegba (Prod. Legendury Beatz) Wizkid 3:35

Collabo (Prod. Oscar) P-Square ft. Don Jazzy 3:44

Woju (Prod. Dj Coublon) Kiss Daniel 3:25

Wake Up (Hololo) | Prod. Masterkraft Flavour ft. Wande Coal 3:43